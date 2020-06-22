Samsung Galaxy M31s, dev bataryasıyla satışa çıkacak

Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni telefon Galaxy M31s, dev batarya kapasitesiyle ortaya çıktı.

Samsung'un orta seviye telefonlarının yer aldığı Galaxy M serisi, genellikle yüksek batarya kapasiteleriyle ön plana çıkıyor. Şirketin yeni tanıtacağı Galaxy M31s modeli de benzer özelliklerle gelecek.

Geçtiğimiz günlerde özellikleri Geekbench'te ortaya çıkan telefonun, şimdi de batarya kapasitesi TUV Rheinland veritabanında belirdi.

Gelin telefonun sahip olduğu özelliklere ve çıkış fiyatına daha yakından bakalım.





SAMSUNG GALAXY M31s ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde FullHD AMOLED ekranla karşımıza çıkan Samsung Galaxy M31s, gücünü Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 9611'den alacak.

6GB RAM'e sahip telefonun depolama kapasitesiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Telefonun arkasında bulunan 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP dörtlü kameraya, ön tarafta bulunan 64MP'lik tek bir kamera eşlik edecek.

DEV BATARYASI ORTAYA ÇIKTI

TUV Rheinland veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy M31s, tam 6000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek. Ancak telefonda hızlı şarj desteği olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

30 Haziran'da satışa çıkması planlanan telefonun satış fiyatının ise 200 dolar civarında olması bekleniyor.