Samsung, Galaxy Note serisinin fişini çekiyor

Gelen bilgilere göre Samsung, gelecek yıl yeni bir Note modeli tanıtmayacak ve üretimi tamamen durduracak.

Samsung'un amiral gemisi serisi olan Galaxy Note, kullanıcıların en çok ilgi duyduğu akıllı telefonların başında geliyor.

Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yayınlayan Samsung, 2021'de yeni bir Galaxy Note modeli satışa çıkarmayacağını ve bunun yerine katlanabilir modellere odaklanacağını duyurmuştu.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, 10 yıllık bir geçmişe sahip olan Note serisi için bu yıl yeni bir modelin satışa çıkmayacak olmasını tepkiyle karşılamıştı.

NOTE SERİSİ YOLUN SONUNA GELİYOR

Samsung'un, Galaxy Note serisini tamamen sonlandıracağına dair henüz resmi bir açıklama olmasa da gelen bilgiler, bunun doğru olduğunu gösteriyor.

Örneğin; Samsung'un sahip olduğu markalar için 31 Ağustos'ta yapılan yenileme başvurusunda Galaxy Note serisi yer almamıştı. Şimdi gelen haberler ise Note serisinin yolun sonuna geldiğini gösteriyor.

Güney Koreli ETNews tarafından yayınlanan habere göre Samsung, gelecek yıl da yeni Note modeli tanıtmayacak. Ayrıca şirketin, bu yılın sonunda Galaxy Note 20 modellerinin üretimini de durduracağı belirtiliyor.

ETNews, Samsung'un Note serisini terk etmesinin ana nedeninin artık katlanabilir telefonlara odaklanması olduğunu iddia ediyor ve Note yerine Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Samsung Galaxy Z Flip 4'ün piyasaya çıkmasının muhtemel olduğunu söylüyor.

Samsung, daha önce yaptığı açıklamalarda, 2022 yılında yeni bir Galaxy Note telefon çıkaracağını söylemişti. Ancak yaşanan son gelişmelere baktığımızda, bu planın rafa kalktığını söyleyebiliriz.

Ayrıca Güney Koreli şirket, özellikle S-Pen desteği gibi bazı Galaxy Note özelliklerini katlanabilir telefonlara getirerek Note serisini işlevsiz kılmıştı.

SAMSUNG, NOTE SATIŞLARINDAN MEMNUN DEĞİL

Samsung'un 2019'da 12,7 milyon olan Note satışlarının 2020'de 9,7 milyona düştüğü göz önüne alınırsa, bu kararın haklı olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan şirket, katlanabilir Galaxy Z serisi için 2022 satış hedefini 13 milyon olarak belirlemiş durumda.