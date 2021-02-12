Samsung Galaxy S21 ailesi Türkiye'de satışa sunuldu

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21 modellerini ülkemizde resmi olarak satışa çıkardı. İşte telefonların özellikleri ve Türkiye fiyatları...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S21 serisini görücüye çıkarmıştı.

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı telefonla karşımıza çıkan şirket, telefonları hemen ön siparişe açmıştı.

Samsung, şimdi ise telefonları resmi olarak ülkemizde satışa çıkardı. Aynı zamanda şirket, eski telefonunu getirenlere belirli oranda indirimler de sunuyor.

SAMSUNG GALAXY S21 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI

Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kutularından maalesef şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak.

Samsung Galaxy S21 9 bin 990 TL, Galaxy S21 Plus 12 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S21 128 GB: 9 bin 999 TL

Samsung Galaxy S21 Plus 128 GB: 12 bin 999 TL

Samsung Galaxy S21 Plus 256 GB: 13 bin 499 TL

Samsung Galaxy S21 Ultra 12GB RAM + 128GB: 15 bin 999 TL

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinin ayrıntılı özelliklerini öğrenmek için "Samsung Galaxy S21 modelleri tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri" başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.