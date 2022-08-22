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    Samsung Galaxy S23 Ultra, 200MP kamera ile gelecek

    Samsung, gelecek nesil amiral gemisi Galaxy S23 Ultra için 200 megapiksel kamera lenslerini kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 10:16
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    Samsung Galaxy S23 Ultra, 200MP kamera ile gelecek

    Akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya çıkardığı telefonlarla adeta megapiksel savaşına girdi.

    Fotoğraf kalitesinden çok, artık bir pazarlama stratejisine dönüşen megapiksel değerlerinde her geçen yıl çıta yükseliyor.

    Örneğin Güney Koreli üretici Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.

    Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.

    Galaxy S23 Ultra'da da kullanılacak

    Gelen bilgilere göre Samsung, kamera tedarikçilerine Galaxy S23 Ultra’da 200MP kamera bulunduracağını iletmeye başladı.

    Ayrıca Galaxy S23 Ultra’da kullanılacak sensörün ISOCELL HP2 olacağı da bildiriliyor. Ancak HP2’nin diğer 200MP sensörlerden nasıl farklı olacağı hakkında bir bilgi yok.

    samsung


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