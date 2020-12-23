Samsung, kutusundan şarj cihazı çıkmayan iPhone 12'ye gönderme yaptığı paylaşımı kaldırdı

Samsung, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, kutusundan şarj cihazı çıkmayan iPhone 12 modelleri üzerinden Apple'a göndermede bulunmuştu. Ancak Güney Koreli şirket, yaptığı paylaşımı sildi.

Apple, ekim ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone 12 serisini tanıttı. Ancak en az etkinlik kadar, Apple'ın iPhone 12 kutularından şarj cihazını kaldırması da konuşuldu.

Apple'ın maliyeti düşürmek için iPhone 12 kutularına şarj cihazı koymaması, diğer telefon üreticilerinin de dikkatini çekti. Yeni modeller tanıtıldıktan hemen sonra, Samsung'dan Apple'a gönderme geldi.

Daha önce Twitter üzerinden 5G konusunda Apple'a sataşan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, Galaxy telefonların her şeyi sunduğunu belirterek şarj cihazının fotoğrafını gönderiye eklemişti.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Samsung’un, kutudan şarj cihazı çıkmasıyla övündüğü ve Apple'a gönderme yaptığı Facebook gönderisi kaldırıldı. Samsung'un bu hamlesi, şirketin Galaxy S21 ile birlikte telefonların kutusunda şarj cihazına yer vermeyeceğini neredeyse doğrular nitelikte.

Apple, iPhone 12 serisini iPhone 11 modellerine benzer fiyatlarla satışa çıkarmak istedi. Ancak artan maliyetler ve yeni modellere eklenen 5G teknolojisi, fiyatların da artmasına neden olacaktı.

Bu nedenle Apple, yeni şarj cihazını ve kulaklığını iPhone'ların kutusuna yerleştirmeyerek, iPhone 12 modellerini biraz daha ucuza satabilecek.

Bakalım Apple'ın yolundan giden Samsung, yeni kararıyla fiyatları ne kadar düşürebilecek?