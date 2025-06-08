Samsung önemli Galaxy Watch sağlık özelliğini daha fazla ülkeye getiriyor

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy Watch serisindeki en önemli sağlık özelliklerinden biri olan Uyku Apnesi tespit özelliğinin kapsamını genişlettiğini duyurdu.

Gerekli yasal onayların alınmasının ardından, bu önemli özellik artık çok daha fazla ülkede kullanıcıların hizmetine sunulacak.

YENİ PAZARLARLA KAPSAMA ALANI 70 ÜLKEYE ÇIKTI

Samsung, Galaxy Watch Uyku Apnesi özelliğinin Avrupa Uygunluk (CE) örgütü tarafından onaylandığını ve bu sayede 34 Avrupa pazarına yayıldığını açıkladı.

Ayrıca, Avustralya'nın Terapötik Ürünler İdaresi ve Singapur'un Sağlık Bilimleri Kurumu'ndan da onay alındı.

Bu yeni pazarların eklenmesiyle birlikte, Uyku Apnesi özelliği artık toplamda 70 pazarda kullanılabilir hale geldi.

ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR VE HANGİ CİHAZLAR DESTEKLİYOR

Galaxy Watch Uyku Apnesi özelliği, genellikle 22 yaş ve üzeri yetişkin kullanıcılarda, iki gecelik izleme süresi boyunca orta ila şiddetli obstrüktif uyku apnesinin belirtilerini tespit etmek için tasarlandı. Bu, önemli solunum kesintilerinin izlenmesiyle yapılıyor.

Özellik, Wear OS 5.0 veya üzerini çalıştıran Galaxy Watch 4 serisi ve daha sonraki modellerde mevcut.

Ayrıca, özelliğin çalışması için saatin Android 12.0 veya üzerini çalıştıran bir Galaxy akıllı telefonla eşleştirilmesi gerekiyor.

ÖNEMLİ UYARI: TIBBİ TANI YERİNE GEÇMEZ

Samsung, bu özelliğin talep üzerine kullanım için tasarlandığını ve daha önce uyku apnesi teşhisi konmuş kişiler için olmadığını belirtiyor. Amaç, potansiyel belirtileri fark ederek erken teşhise yardımcı olmak.

Şirket, Galaxy Watch kullanıcılarını bu özelliğe profesyonel bir tıbbi tanı veya tedavi yerine güvenmemeleri konusunda önemle uyarıyor.