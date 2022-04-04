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    Samsung, Volkswagen modellerine 5G desteği sunacak

    Güney Koreli Samsung, Alman otomotiv devi Volkswagen'in araçlarına 5G desteği sunmak için anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:06
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    Samsung, Volkswagen modellerine 5G desteği sunacak

    Son zamanlarda teknolojinin oldukça gelişmesiyle artık otomobiller birer teknoloji cihazına dönüşmeye başladı. Özellikle elektrikli otomobillerde kullanılan çeşitli otomatik pilot yazılımları, sensörler ve internet bağlantıları bunun en büyük örneği.

    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, aynı zamanda en büyük çip üreticilerinden de bir tanesi.

    VOLKSWAGEN'E ÇİP TEDARİK EDECEK

    Otomobil kategorisine sağlam bir giriş yapmak için birkaç yıl önce dev otomobil parçası üreticisi Harman International'ı satın alan Güney Koreli firma, şimdi de Volkswagen'e otomobil çipleri tedarik edeceğini duyurdu.

    VOLKSWAGEN

    Volkswagen otomobillerindeki bilgi-eğlence ünitelerinde kullanılacak 5G çip seti, kullanıcıların hareket halindeyken videoları indirmelerine ve yayınlamalarına imkan tanıyacak.

    Samsung'un bağlantılı otomobillerdeki ekranları ve kameraları kontrol eden üçüncü çipi de Volkswagen modellerinde bulunuyor.

    Dört adede kadar yüksek çözünürlüklü ekranı ve on iki kamerayı işleme kapasitesine sahip olan bu çip, Araç İçi Uygulama Sunucusu (ICAS) 3.1 olarak adlandırılan yüksek performanslı bilgisayarda kullanılıyor.

    Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesiyle birlikte, gelecekte otomobil devlerinin teknoloji şirketleriyle daha fazla iş birliği yapması bekleniyor.


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