Samsung'dan Android Auto'ya rakip: Auto DeX

Samsung'un, popüler araç içi arayüzü Android Auto'ya rakip olacak "Auto DeX" adında yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Bu yeni sistemin en dikkat çekici yanı ise, Google'ın yıllar önce sonlandırdığı "Telefon Ekranları için Android Auto" deneyimi gibi, doğrudan telefonun kendi ekranında da çalışabilecek olması.

SIZDIRILAN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ARAYÜZÜ ORTAYA KOYDU

Sızdırılan görsellere göre "Auto DeX", ortada bir harita, sağda müzik kontrolleri ve sol tarafta dikey bir görev çubuğu içeren modern bir gösterge paneli sunuyor.

Görev çubuğunda ise Bixby, harita, müzik ve telefon gibi temel Samsung uygulamalarına kısayollar bulunuyor.

Bu özelliğin ne zaman ve hangi bölgelerde kullanıma sunulacağı veya hangi uygulamaları destekleyeceği gibi konularda henüz pek çok belirsizlik var.

Ancak Samsung'un yeni katlanabilir cihazlarıyla birlikte One UI 8'i tanıtacak olması, "Auto DeX" için de duyurunun yakın olduğunu gösteriyor.