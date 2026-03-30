Dünya 5G'ye geçiyor: Türkiye'de 2G ve 3G ne zaman kapatılacak

Türkiye'de merakla beklenen 5G teknolojisinin 1 Nisan 2026 tarihinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Yeni nesil teknolojiye geçiş süreci hızlanırken, eski nesil ağların akıbeti de yavaş yavaş netleşiyor.

TÜRKİYE'DE İMTİYAZLAR 2029'DA BİTİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, mevcut mobil şebeke yetkilendirmeleri, 30 Nisan 2029 tarihinde sona erecek.

Bu tarihe kadar Türkiye'deki 95 milyonu aşkın abone, operatörlerin sunduğu 2G, 3G ve 4,5G hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmaya devam edebilecek.

DÜNYADA 3G DAHA ERKEN KAPANIYOR

Küresel ölçekte operatörler, geniş kapsama alanı ve düşük güç tüketimi gibi nedenlerle 2G şebekelerini 3G'ye kıyasla daha geç kapatmayı tercih ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi ülkeler 3G hizmetlerini çoktan sonlandırırken, 2G şebekelerini de kapatma aşamasına geldi.

AVRUPA VE ASYA'DA FARKLI PLANLAR VAR

Fransa 2026 yılına kadar 2G'yi, 2029 sonuna kadar ise 3G'yi tamamen kapatmayı hedeflerken, İngiltere bu şebekelerin kapatılma sürecini 2033 yılına kadar yaymayı planlıyor.

2G ağlarını 2012 yılında kapatarak bu alanda öncü olan Japonya ise, 3G hizmetlerini 2026 sonuna kadar tamamen sonlandırmaya hazırlanıyor.