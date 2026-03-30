Herkes yapıyor ama Reels kaydırmak bakın neye sebep oluyor

Bir video izleyip çıkayım diye telefona uzanıyorsunuz, sonra bir bakmışsınız dakikalar geçmiş, hatta saat olmuş.

Özellikle Instagram Reels’te bu durum neredeyse herkesin başına geliyor.

Sürekli yeni videoların gelmesi, “bir tane daha” derken durmayı zorlaştırıyor.

Instagram Reels gibi platformlarda sunulan hızlı, renkli ve sürekli yenilenen içerikler, kullanıcıyı fark etmeden ekran başında tutuyor.

Bir video biter bitmez yenisinin başlaması, beynin ödül mekanizmasını sürekli tetikleyerek izleme süresini uzatıyor.

Oysa, durmadan kaydırarak Reels izlemek sağlık açısından pek de faydalı değil.

ODAKLANMA SORUNLARI

Sürekli değişen hızlı içerikler, beynin “hemen yeni bir şey” istemesine alışmasına neden olur. Bu da ders çalışırken, kitap okurken ya da iş yaparken odaklanmayı zorlaştırır.

UYKU PROBLEMLERİ

Gece yatmadan önce izlenen kısa videolar, beynin sakinleşmesini zorlaştırır. Ekrandan gelen ışık ve sürekli uyarı hali, uykuya geçişi geciktirir. Bu da sabah yorgun uyanmaya ve gün boyu halsiz hissetmeye neden olur.

ZAMAN ALGISI

Kısa videolar hızlı tüketildiği için zamanın nasıl geçtiği fark edilmez. “Bir tane daha” derken planlanan sürenin çok dışına çıkılır. Bu durum günlük işleri aksatır ve verimliliği düşürür.

DOPAMİN BAĞIMLILIĞI

Her yeni video, beyinde küçük bir ödül hissi yaratır. Bu durum zamanla sürekli telefon kontrol etme isteğine dönüşebilir. Sonuç olarak kişi, telefonsuz kaldığında sıkılmaya daha yatkın hale gelir.

ZİHİNSEL YORGUNLUK

Arka arkaya çok fazla içerik tüketmek, beynin dinlenmesine fırsat vermez. Sürekli bilgi akışı, dikkat dağınıklığını artırır. Gün sonunda ise mental olarak tükenmişlik hissi oluşabilir.