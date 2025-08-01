Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, ABD'de ön sipariş rekoru kırdı

Samsung'un iddialı yeniliklerle donattığı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, ABD pazarında büyük bir başarıya imza attı.

Şirket, cihazın ülke tarihinde en yüksek ön sipariş sayısına ulaşan kitap tarzı katlanabilir telefonu olduğunu açıkladı.

SATIŞLARDA YÜZDE 50'YE VARAN ARTIŞ

Genel olarak ön siparişler geçen yıla göre yüzde 25 artarken, Galaxy Z Fold7 tek başına bir önceki modelden neredeyse yüzde 50 daha iyi performans gösteriyor.

Operatör ortakları ise hem Fold 7 hem de Flip 7 için toplamda yüzde 60'lık bir ön sipariş artışı bildirdi.

RENK SEÇENEKLERİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Yeni renk seçenekleri de büyük ilgi gördü; "Mavi Gölge" rengi, Galaxy Z Fold 7 ön siparişlerinin neredeyse yarısını oluşturdu.

Benzer şekilde, "Mercan Kırmızısı" renkli Flip 7 de ön siparişlerin yüzde 25'ini alarak beklentileri aştı.