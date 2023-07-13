Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarının Avrupa fiyatları ortaya çıktı Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in Avrupa fiyatları sızdırıldı.

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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı.

Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, geçen yıl toplamda 14.2 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satıldı.

Bunun 11 milyonunu sadece Samsung markalı katlanabilir telefonlar oluşturdu. Şirketin bu pazardaki payı yüzde 80 seviyelerine çıktı.

Samsung'dan iki yeni telefon daha

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5, temmuz ayında karşımıza çıkacak.

Samsung’un, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 telefonlarını 26 Temmuz 2023 tarihinde tanıtacağı belirtiliyor.

Her iki telefonda Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongası, geliştirilmiş bir menteşe mekanizması ve muhtemelen daha gelişmiş kamera sistemi yer alacak.

Fiyatları ortaya çıktı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'in Avrupa fiyatları sızdırıldı.

256 GB Z Flip 5’in 1200 euro, 512 GB kapasiteli Z Flip 5’in ise 1340 euro karşılığında satılacağı belirtiliyor.

256 GB kapasiteli Z Flip 4 geçtiğimiz yıl 1170 euro karşılığında, 512 GB kapasiteli Z Flip 4 ise 1290 euro karşılığında satışa sunulmuştu.

Galaxy Z Fold 5 tarafında ise daha ciddi bir fiyat artışı söz konusu. 256 GB model 1900 euro, 512 GB model 2040 euro ve 1 TB model de 2280 euro karşılığında satılacak.

Araştırmada, bu yıl 30 milyon civarında katlanabilir ekranlı akıllı telefon satılacağı tahmin ediliyor.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre ise 2023 yılında katlanabilir telefon sevkiyatları yüzde 30 artacak.