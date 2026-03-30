Satürn'ün bugüne kadarki en detaylı görüntüleri yayınlandı

NASA bünyesinde görev yapan James Webb ve Hubble uzay teleskopları, Satürn'ü çarpıcı bir şekilde detaylandıran yeni görüntüler elde etmek için ortak bir çalışmaya imza attı.

İki dev teleskobun birbirini tamamlayan farklı dalga boylarındaki gözlemleri, bilim insanlarına gaz devinin karmaşık atmosferi hakkında benzersiz veriler sunuyor.

Ağustos 2024'te Hubble tarafından çekilen görünür ışık görüntüsü, gezegenin yumuşak bantlı atmosferini ve ince renk değişimlerini ortaya koyarken, aylar sonra Webb'in kaydettiği kızılötesi görüntü ise derin bulutlardan üst atmosfere kadar olan farklı katmanları görünür kılıyor.

Araştırmacılar bu sayede, adeta bir soğanın katmanlarını soyar gibi Satürn'ün atmosferini üç boyutlu bir sistem olarak inceleme fırsatı buluyor.

GİZEMLİ FIRTINALARIN KALINTILARI BULUNDU

Elde edilen yeni görüntülerde, gezegenin kuzey orta enlemlerinde "şerit dalga" olarak bilinen uzun ömürlü bir jet akımı ve 2010-2012 yılları arasında yaşanan "Büyük Bahar Fırtınası"nın kalıntıları net bir şekilde seçilebiliyor.

Ayrıca, 1981 yılında Voyager uzay aracı tarafından keşfedilen ve Güneş sisteminin en ilginç hava olaylarından biri olan kuzey kutbundaki ikonik altıgen fırtınanın sivri kenarları da her iki teleskobun kadrajına yansıyor.

PARLAYAN HALKALAR VE UYDULAR DA KADRAJDA

Webb teleskobunun kızılötesi kamerasından yansıyan görüntülerde, yüksek oranda su buzundan oluşan Satürn'ün meşhur halkaları son derece parlak bir şekilde göze çarpıyor.

Daha geniş açılı çekimlerde ise gezegenin en büyük uydusu Titan da dahil olmak üzere toplam altı büyük uydusu net bir şekilde izlenebiliyor.