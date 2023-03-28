Sebebi Nokia! Oppo ve OnePlus, bazı Avrupa ülkelerinden çekilebilir Oppo ve OnePlus, özellikle Nokia ile devam eden anlaşmazlık nedeniyle bazı Avrupa ülkelerinden çekilmeye hazırlanıyor.

ensonhaber.com

Çinli akıllı telefon üreticileri Oppo ve OnePlus, bir süredir Avrupa'da Nokia ile patent anlaşmazlığı yaşıyor.

Her iki markanın da bir süre önce Almanya’da ürünlerinin reklamlarını yapması yasaklanmıştı.

Ünlü sızıntı uzmanı Max Jambor'a göre, her iki marka da Avrupa pazarından çıkmayı gündemine almış durumda.

Gelen bilgilere göre her iki şirket, ilk olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda pazarından çıkacak.

Resmi bir açıklama yok

Öte yandan, tüm bunların birer iddia olduğunu ve her iki markadan da resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Oppo’nun Find X6 serisinin lansmanını sadece Çin'de yapmış olması da söylentileri destekler nitelikte.