Şimşek K, roket destekli ilk yerden kalkışını başarıyla tamamladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, yeni yetenekleriyle başarıyla test edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ŞİMŞEK platformunun yeni testine ilişkin bilgi verdi.

"İLK KEZ YERDEN HAVALANARAK HEM HEDEF UÇAK HEM DE KAMİKAZE GÖREVLERİNDE KULLANILABİLME ÖZELLİĞİ KAZANDI"

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi:

"Savunma sanayiimiz, kritik kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek K, roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandı. Bu adım, operasyonel esnekliğimizi artıran ve caydırıcılığımızı güçlendiren, tamamen millî imkânlarla geliştirilen teknolojilerin somut bir göstergesidir. Geleceğin savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıya katkı sunan TUSAŞ ailesine, mühendislerimize ve tüm savunma sanayii ekosistemimize teşekkür ediyoruz"