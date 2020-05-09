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    Singapur’da koronavirüse karşı robot köpekler kullanılıyor

    Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ismindeki robot, Singapur'daki parklarda sosyal mesafeyi denetliyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2020 - 12:39
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    Singapur’da koronavirüse karşı robot köpekler kullanılıyor

    Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan robotlar, birçok alanda kullanılıyor.

    Dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD’li Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeği, geçtiğimiz haftalarda ABD’nin Boston kentindeki Brigham and Women’s hastanelerinde görev yapmaya başlamıştı.

    Singapur, koronavirüse karşı sosyal mesafe kurallarını denetlemek için ise Boston Dynamics'in Spot isimli robot köpeğinden yararlanıyor.

    Singapur'da robotlar sosyal mesafeyi denetliyor - VİDEO

    SOSYAL MESAFEYİ DENETLİYOR

    Bazı yerel parklarda hizmete başlayan robot köpek Spot, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları tespit ediyor ve sesli olarak uyarıyor.

    Yetkililer, robot köpeğin sahip olduğu kameranın herhangi bir kayıt almadığını ve kişisel veri toplamadığını aktarırken, projenin şimdilik 2 haftalık pilot denemede olduğunu açıkladı.

    spot

    Instagram: @eshteknoloji

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