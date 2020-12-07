Snapdragon 888 ile gelen ilk telefon Xiaomi Mi 11 olacak

Xiaomi, Qualcomm'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni işlemcisi Snapdragon 888 ile çıkacak ilk telefonun Xiaomi Mi 11 olacağını açıkladı.

Geliştirdiği işlemcilerle milyonlarca akıllı telefona güç veren Qualcomm, gelecek yıl satışa çıkacak amiral gemisi akıllı telefon modellerine güç verecek yeni işlemcisi Snapdragon 888'i geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

14 farklı akıllı telefon üreticisi tarafından tercih edilecek yeni işlemci, daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkacak.

İLK TELEFON XIAOMI MI 11 OLACAK

Qualcomm'un açıkladığı bu 14 şirket arasında ilk öne çıkan Çinli Xiaomi oldu. Şirket, Snapdragon 888'i ilk olarak Xiaomi Mi 11'in kullanacağını duyurdu.

Snapdragon 888'li Xiaomi Mi 11'in ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor. Ancak Samsung Galaxy S21'in ocak ortalarında tanıtılacağını düşünürsek, Xiaomi Mi 11'in biraz daha erken satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Kısacası bu ayın sonlarına doğru veya gelecek yılın ilk günlerinde, Xiaomi Mi 11 modeli raflardaki yerini alabilir.

SNAPDRAGON 888 ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 888 yonga seti, önceki nesle göre Adreno grafik birimi olarak yüzde 35 daha iyi performans sunacak.

Snapdragon 888 5G'de 3. nesil Qualcomm X60 5G modem yer alacak ve bu modem, hem mmWave hem de 6 GHz altı 5G frekanslarına destek verecek.

Qualcomm'un yeni amiral gemisi, tamamen yeniden tasarlanmış Qualcomm Hexagon işlemciyle birlikte, 6. nesil Qualcomm AI Engine (Qualcomm Yapay Zeka Motoru) ile gelecek. Yeni yapay zeka motoru, önceki nesillere göre hem güç hem de performans bakımından iyileştirmeler sunacak.

Fotoğraf tarafında gelişmiş sinyal işlemcisi ile 2.7 gigapiksel/s fotoğraf yakalayabilen işlemci, yüzde 35 performans artışı sağlıyor. Bu rakam, saniyede 120 adet 12MP keskin fotoğraf çekebilme anlamına geliyor.

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