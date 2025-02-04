SoftBank ve OpenAI, Japonya AI ortak girişimini duyurdu

Haber Merkezi

Japon teknoloji devi SoftBank ve yapay zeka şirketi OpenAI, Japonya'da ortak bir girişim başlatacaklarını duyurdu.

SB OpenAI Japan adı verilen bu girişim, kurumsal müşterilere yapay zeka hizmetleri sunacak.

YAPAY ZEKA HİZMETLERİNDE İŞ BİRLİĞİ

SoftBank ve OpenAI, Japonya'daki şirketlere yapay zeka teknolojileri ve çözümleri sunmak için iş birliği yapacak.

SB OpenAI Japan, OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modellerini ve SoftBank'ın geniş müşteri ağını bir araya getirecek.

SOFTBANK'TAN BÜYÜK YATIRIM

SoftBank, OpenAI ve Oracle ile ortak girişimler kurarak yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırıyor.

Şirket, OpenAI teknolojisini kullanmak için yıllık 3 milyar dolar ödeyecek. Ayrıca, OpenAI ve Oracle ile ortak girişim olan Stargate'e 15 milyar dolar yatırım yapacak.

Çin'in DeepSeek adlı yapay zeka modeli, ABD'li teknoloji şirketlerinin yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırmasına neden oldu. SoftBank CEO'su Masayoshi Son, OpenAI ile yaptığı iş birliğiyle DeepSeek'e rakip olmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA'NIN GELECEĞİ

OpenAI CEO'su Sam Altman, "Dünyanın çok fazla hesaplamaya ihtiyacı olacak." diyerek yapay zekanın gelecekteki önemine vurgu yaptı.

SoftBank ve OpenAI ortaklığı, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.