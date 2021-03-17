Son bir yılda e-Devlet üzerinden 500'den fazla hizmet kullanıma açıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda son bir yılda vatandaşa yönelik de 500'den fazla hizmetin açıldığını ya da güncellendiğini açıkladı.

Devlet hizmetlerini, kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak kullanıcılarına sunan e-Devlet platformu, yeni hizmetlerine kavuşmaya devam ediyor.

BİR YILDA 500 YENİ HİZMET

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nda son bir yılda iş dünyasına 300'den, vatandaşa yönelik de 500'den fazla hizmetin açıldığını ya da güncellendiğini belirterek, "5 binden fazla hizmetin yer aldığı e-Devlet Kapısı'nda öncelikli hedefimiz, salgın sürecinde teması minimuma indirmek." dedi.

Koronavirüs salgını şartlarında sundukları hizmetlerin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Koç, "Özellikle bu dönem yeni açtığımız ve güncellediğimiz hizmetlerle vatandaşımızın hayatına dokunuyoruz. Dün itibarıyla 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı.

"YENİ HİZMETLER YOLDA"

Vatandaşlarımız, bu dönemde kurum ve kuruluşlara gitmeden, kullanmış oldukları tıbbi malzeme ve işitme cihazlarına ait bilgilerin sorgulanması ve takibini e-Devlet Kapısı üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapılabilecek. Yeni hizmetler için de çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Ali Taha Koç, açılan 5 yeni hizmete e-Devlet Kapısı'nda "Medikal Malzeme Sorgulama", "Medikal Reçete Bilgileri Sorgulama", "Rapor Bilgisi Sorgulama", "4/1-(a)-(b) ve 506 SK GM 20'nci madde sandığı çalışanların hizmet birleştirmesi" ve "İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama" başlıklarıyla ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.