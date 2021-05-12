Son iOS güncellemesi iPhone'ları yavaşlatıyor

Apple'ın yayınladığı iOS 14.5.1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, iPhone'ların yavaşladığını rapor etmeye başladı.

Apple'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı iOS 14.5.1 güncellemesi, yeni hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte gelmişti. Ancak görünüşe göre, güncelleme o kadar da masum değil.

Apple'ın en son yayınladığı iOS sürümü olan 14.5.1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, son zamanlarda iPhone'larda performans düşüklüğü gözlemlemeye başladı.

Özellikle iPhone 11 ve iPhone 12 sahipleri, güncellemeden sonra oyunlarda yavaşlamalardan, arayüz gecikmelerinden ve performans düşüşlerinden şikayet ediyor.

Hatta bazı kullanıcıların yaptığı testler, güncelleme yapılan modellerin üç yıl önce piyasaya sürülen iPhone XR'den bile daha kötü performans gösterdiğini söylüyor.

iOS 14.6 İLE SORUNLAR GİDERİLECEK

Gelen bilgilere göre söz konusu sorunlardan haberi olan Apple, şu anda beta testlerinde olan iOS 14.6 güncellemesiyle sorunları çözmeyi planlıyor.

iOS 14.6 Beta 3 sürüm notlarına baktığımızda da performans düşüşlerinin giderildiği ibaresini görüyoruz. Güncellemenin birkaç hafta içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.