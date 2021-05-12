Euro
10.1778
0.9%
Dolar
8.4097
1.57%
Altın
494.44
1.09%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
476.905
2.39%
EXEN Coin
38.70
9.97%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Son iOS güncellemesi iPhone'ları yavaşlatıyor

    Apple'ın yayınladığı iOS 14.5.1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, iPhone'ların yavaşladığını rapor etmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Son iOS güncellemesi iPhone'ları yavaşlatıyor

    Apple'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı iOS 14.5.1 güncellemesi, yeni hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleriyle birlikte gelmişti. Ancak görünüşe göre, güncelleme o kadar da masum değil.

    Apple'ın en son yayınladığı iOS sürümü olan 14.5.1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, son zamanlarda iPhone'larda performans düşüklüğü gözlemlemeye başladı.

    Özellikle iPhone 11 ve iPhone 12 sahipleri, güncellemeden sonra oyunlarda yavaşlamalardan, arayüz gecikmelerinden ve performans düşüşlerinden şikayet ediyor.

    Hatta bazı kullanıcıların yaptığı testler, güncelleme yapılan modellerin üç yıl önce piyasaya sürülen iPhone XR'den bile daha kötü performans gösterdiğini söylüyor.

    ios 14.6

    iOS 14.6 İLE SORUNLAR GİDERİLECEK

    Gelen bilgilere göre söz konusu sorunlardan haberi olan Apple, şu anda beta testlerinde olan iOS 14.6 güncellemesiyle sorunları çözmeyi planlıyor.

    iOS 14.6 Beta 3 sürüm notlarına baktığımızda da performans düşüşlerinin giderildiği ibaresini görüyoruz. Güncellemenin birkaç hafta içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir