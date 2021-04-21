Son Windows 10 güncellemesi oyun performanslarını düşürüyor

Microsoft'un KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemeleri, Windows 10 işletim sistemi kullanan bilgisayarların oyun performansını etkiliyor.

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemelerinde de durum farklı değil.

Kullanıcılar, güncellemeleri yükledikten sonra Vsync sorunlarıyla, FPS düşüşleriyle ve genel performans problemleriyle karşılaştıklarını rapor ediyor.

ETKİLENEN OYUNLAR

Reddit kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre Windows'un KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemeleri; Call of Duty: Warzone, Doom: Eternal ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda ciddi performans kayıplarına yol açıyor. Ayrıca diğer birçok oyun da söz konusu güncellemelerden etkileniyor.

NVIDIA'DAN AÇIKLAMA

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını çileden çıkaran güncellemeler ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, ilk açıklama NVIDIA cephesinden geldi.

Ekran kartı üreticisi, özellikle Vsync sorunları yaşayan kullanıcıların KB5000842 kodlu güncellemeden kurtulmaları gerektiğini söyledi.

GÜNCELLEMELER NASIL KALDIRILIR

Söz konusu sorunlarla karşılaşırsanız, yüklü güncellemeleri manuel olarak kaldırabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu izleyerek, KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemeleri kaldırabilirsiniz.