Sony, PlayStation 5 kolu DualSense yüzünden davalık olacak

PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense için ardı arkası kesilmeden gelen şikayetler, artık Sony için bir davaya dönüşüyor.

Sony firmasının kendi yapımı olan PlayStation oyun konsolu için üretmiş olduğu kontrol sistemi olan DualShock, PlayStation 5 ile birlikte DualSense olarak değiştirildi. Ancak geçtiğimiz aylarda satışa çıkan ve oldukça iyi satış rakamları elde eden PlayStation 5, DualSense konusunda bekleneni veremedi.

Aslına bakacak olursak, bir önceki nesle göre daha gelişmiş özelliklere sahip DualSense için işler son günlere kadar oldukça iyi gidiyordu.

Ancak son günlerde kontrolcünün analog tuşlarında takılma sorunu yaşayan kullanıcıların sayısı katlanarak artıyor.

SONY, DUALSENSE İÇİN DAVALIK OLUYOR

Daha önce Nintendo kontrolcüsüne açtığı dava ile gündeme gelen ABD merkezli Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP isimli hukuk bürosu, benzer bir davayı Sony'ye açmak için harekete geçti.

Destek sayfasındaki bir form aracılığıyla, sorun yaşayan kullanıcıların kendilerine ulaşmasını isteyen hukuk bürosu, gerekli araştırmanın ardından mahkemenin yolunu tutacak.

DualSense analog tuşlarında yaşanan sorunun genel bir sorun olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Ancak bu sorunu son günlerde yaşayan oyuncuların sayısı azımsanamayacak kadar fazla.

Aynı zamanda PlayStation 5 alanların ürünleri hala garanti kapsamında olduğu için Sony, arızalı DualSense cihazlarını ücretsiz tamir ediyor.