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    Sony, PlayStation 5 üretimini artırıyor

    Sony, Playstation 5 satışlarında yaşanan tedarik sıkıntılarını çözmek için üretimi artırma kararı aldı.
    • 27.05.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 17:03
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    Sony, PlayStation 5 üretimini artırıyor

    Sony'nin 11 Haziran 2020'de düzenlediği etkinlikte tanıtılan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizde satışa sunulmuştu.

    Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, son zamanlarda tedarik sorunlarıyla boğuşuyor.

    Üretim artacak

    Hedeflediği Playstation 5 satışlarına ulaşmakta zorlanan Sony, yeni konsolun üretiminin artırılacağını duyurdu.

    Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO’su Jin Ryan, artan talebe ayak uydurabilmek için PS5 üretimini ''daha önce hiç ulaşamadığı sevilere'' yükseltme sözü verdi.

    playstation 5

    Gelecek yıldan itibaren PS5 satışlarının PS4'ü tekrar geçebileceğine inanan Sony, istikrarsız piyasa koşullarına ayak uydurabilmek için birden fazla tedarikçi ile çalışacak.

    Bu sayede şirket, pandeminin neden olduğu çip sorunları ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından kaynaklanan lojistik ve parça envanteri gibi sorunlardan kurtulmuş olacak


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