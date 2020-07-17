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    Sony, PlayStation 5 üretimini iki katına çıkardı

    Yeni gelen raporlar, Sony'nin PlayStation 5 üretimini 10 milyon adede çıkardığını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 14:26
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    Sony, PlayStation 5 üretimini iki katına çıkardı

    Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

    11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını açıklayan şirket, koronavirüs salgınını avantaja çevirmek istiyor.

    Korona nedeniyle oyun oynayanların sayısının bir hayli artması, Sony yetkililerini harekete geçirdi. Son gelen raporlara göre Sony, PlayStation 5 üretimini neredeyse iki kat artırarak 10 milyon adede çıkarttı.

    Sony, PlayStation 5 üretimini iki katına çıkardı #1

    TOPLAM 10 MİLYON PLAYSTATION ÜRETİLECEK

    Sony'nin üreteceği 10 milyon adet PlayStation 5'in 5 milyonluk bir kısmı zaten ilk çıktığı andan itibaren tükenecek. Diğer 5 milyonluk kısım ise 2021 yılı boyunca satılmaya devam edecek.

    Sony üretim için pek de fazla zorlanmayacak, çünkü şirketin her 30 saniyede bir PS5 konsolu üretebilen otomatik bir montaj fabrikası bulunuyor.

    sony

    PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ

    • İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz
    • Grafik kartı: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans
    • RAM: 16 GB GDDR6 RAM
    • Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
    • Ses: Tempest 3D
    • Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray
    • Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1)

    PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

    Ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji mağazalarından bir tanesi, PlayStation 5'i 7 bin 999 satış fiyatıyla listeledi. PlayStation 5'in yurt dışında 500 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.

    sony

    Instagram: @eshteknoloji

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