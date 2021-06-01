Sosyal ağ sağlayıcıları, ihlal başvurularını bu ay BTK'ya sunacak

Sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik yapılan başvurulara ilişkin ilk raporlarını, bu ay BTK'ya verecek.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, söz konusu kanun kapsamında temsilci atama yükümlülüklerini yerine getirirken, bu ay BTK'ya ilk raporlarını sunacaklar.

BAŞVURU RAPORLARI OLUŞTURULACAK

Sosyal ağ sağlayıcıları tarafından, kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşların başvurularına ilişkin ilk raporlama yapılacak.

Raporda, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi yönündeki başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgiler yer alacak.

TÜRKÇE CEVAP ZORUNLU

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak.

Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından, 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri, söz konusu başvurulara ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

VERİLER ÜLKEMİZDE KALACAK

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacak.