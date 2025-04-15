Sosyal medya platformları zirveden indi: İşte en çok indirilen uygulamalar

Haber Merkezi

Uygulama araştırma şirketi Appfigures'ın düzenli olarak yayınladığı dünya çapında en çok indirilen uygulamalar listesinin Mart 2025 verileri büyük bir sürprizi ortaya koydu.

Uzun süredir mobil uygulama dünyasının zirvesinde hüküm süren Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya uygulamaları, bu kez tahtlarını yapay zeka destekli bir araca kaptırdı.

ZİRVEDE CHATGPT VAR

OpenAI tarafından geliştirilen ve büyük ilgi gören ChatGPT, mart ayında dünya genelinde en çok indirilen uygulama olarak zirveye yerleşti.

Bu gelişme, mobil uygulama pazarında yapay zeka uygulamalarının yükselişini gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI GERİDE KALDI

Appfigures'ın açıkladığı Mart 2025 verilerine göre, ChatGPT, hem iOS hem de Android platformlarında toplamda 46 milyon indirilme sayısına ulaşarak dünya genelinde en çok indirilen uygulama oldu.

Yıllardır zirveyi kimseye bırakmayan Instagram da aynı indirme sayısıyla hemen ChatGPT'nin arkasında yer aldı.

Popüler kısa video platformu TikTok ise 45 milyon indirme ile üçüncü sıraya geriledi. Listenin devamında ise Facebook (36 milyon), WhatsApp (35 milyon), online alışveriş uygulaması Temu (32 milyon), video düzenleme uygulaması Capcut (27 milyon), Telegram (25 milyon), Snapchat (23 milyon) ve Threads (23 milyon) gibi uygulamalar sıralandı.