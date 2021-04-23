SpaceX, Crew-2 görevi ile birlikte Falcon 9 roketiyle 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

SpaceX, geçtiğimiz yıl kasım ayında NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi Crew-1 görevi ile uzay istasyonuna fırlatmıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi, şimdi ise Crew-2 görevini gerçekleştiriyor. Söz konusu görevle birlikte Crew Dragon kapsülü; NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA'dan (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) Akihiko Hoshide ve ESA'dan (Avrupa Uzay Ajansı) Thomas Pesquet ve Crew Dragon Endeavou'yu uzay istasyonuna gönderiyor.

Türkiye saati ile bugün 12.49'da Falcon 9 roketi ile fırlatılan Crew Dragon kapsülü, astronotlarla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yol alıyor.

SpaceX, 4 astronotu uzay istasyonuna fırlattı - VİDEO

YARIN İSTASYONA ULAŞACAK

Astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülü, yarın TSİ 12.00 civarlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak ve otomatik olarak kenetlenecek.

Öte yandan, SpaceX'in ilk görevinde gönderdiği Crew-1 ekibi hala uzay istasyonunda bulunuyor. Ancak yeni ekibin gelmesiyle bu astronotlar ay sonunda Dünya'ya geri dönecek.

SPACEX, NASA'YI BÜYÜK BİR DERTTEN KURTARDI

2011'de Space Shuttle programını sonlandırmak zorunda kalan NASA, bu tarihten itibaren astronotlarını ve diğer uzay ortaklarını Rusya'nın Soyuz kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak zorunda kalmıştı.

NASA, Soyuz kapsülüyle uzay istasyonuna astronot göndermek için Rusya'ya koltuk başına 80 milyon dolar ödüyordu.

SpaceX'in geliştirdiği ve uzay istasyonuna fırlatılan Crew Dragon kapsülü sayesinde NASA, artık Soyuz kapsülü için Rusya'ya koltuk başına ödediği 80 milyon dolardan da kurtulmuş oldu.