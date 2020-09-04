SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi

SpaceX, dün akşam gerçekleştirilen fırlatma görevinde 60 adet Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı. Yörüngedeki Starlink internet uydularının sayısı 700'ü geçti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda toplam 655 adet Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

60 UYDU DAHA FIRLATILDI

SpaceX, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 60 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. Böylelikle yörüngedeki Starlink uydu sayısı 700'ü aştı.

SANİYEDE 100 MBPS HIZA ULAŞILDI

SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre yörüngedeki Starlink uydularının ilk testleri tamamlandı ve saniyede 100 Mbps hıza ulaşıldı. Bu da saniyede yaklaşık 12,5 MB indirme yapılabileceği anlamına geliyor.

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.