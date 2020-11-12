SpaceX, Crew Dragon ile uzaya ikinci kez astronot gönderecek

SpaceX, Crew Dragon ile uzaya ikinci kez astronot gönderecek

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX, ikinci kez uzaya astronot gönderecek. Aynı zamanda bu görev, şirketin ilk insanlı operasyonel görevi olacak.

Geçtiğimiz aylarda, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü, NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımıştı.

2 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerini yapan astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülü, yeniden Dünya'ya dönmüştü.

İKİNCİ GÖREV BU HAFTA

SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk operasyonel mürettebatlı uçuşu, 15 Kasım TSİ 03.49'da gerçekleşecek.

Şirket, Crew-1 misyonu kapsamında dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürecek.

Geçtiğimiz aylarda NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Crew Dragon görevi, aslında bir test uçuşuydu. Ancak yeni görev, ilk operasyonel mürettebatlı uçuş olma özelliğini taşıyor.



Eğer her şey yolunda giderse; NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi, Florida'daki Cape Canaveral'dan Crew Dragon kapsülü ile uzay istasyonuna gönderilecek.

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