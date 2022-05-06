SpaceX'in Crew-3 ekibi, 6 ay kaldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya indi.

Yaklaşık 6 ay önce uzaya fırlatılan 3'ü NASA'dan, biri Avrupa Uzay Ajansı'ndan 4 astronot, görevlerini tamamladı ve ABD'nin Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne iniş yaptı.

AA'da yer alan habere göre, uzaya 11 Kasım 2021'de gönderilen astronot ekibi, Endurance adlı Dragon kapsülü ile geri döndü.

Yüzlerce deneye katıldılar

Crew-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüzlerce deney yapıp uzay yürüyüşleri gerçekleştirirken güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttü.

Bir elektron mikroskobunu da test eden ekibin dönüş yolculuğu 4 Mayıs Çarşamba günü planlanmış ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

SpaceX'in Crew-3 ekibi, 6 ay sonra Dünya'ya döndü ViDEO