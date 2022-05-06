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    SpaceX'in Crew-3 ekibi, 6 ay sonra Dünya'ya döndü

    SpaceX'in Crew-3 ekibi, 6 ay kaldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya indi.
    • 06.05.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:41
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    SpaceX'in Crew-3 ekibi, 6 ay sonra Dünya'ya döndü

    Yaklaşık 6 ay önce uzaya fırlatılan 3'ü NASA'dan, biri Avrupa Uzay Ajansı'ndan 4 astronot, görevlerini tamamladı ve ABD'nin Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne iniş yaptı.

    AA'da yer alan habere göre, uzaya 11 Kasım 2021'de gönderilen astronot ekibi, Endurance adlı Dragon kapsülü ile geri döndü.

    Yüzlerce deneye katıldılar

    Crew-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüzlerce deney yapıp uzay yürüyüşleri gerçekleştirirken güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttü.

    Bir elektron mikroskobunu da test eden ekibin dönüş yolculuğu 4 Mayıs Çarşamba günü planlanmış ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

    SpaceX'in Crew-3 ekibi, 6 ay sonra Dünya'ya döndü ViDEO

    crew


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