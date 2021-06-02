SpaceX'in okyanustaki uzay üssü gelecek yıl açılıyor

Satın aldığı iki açık deniz petrol platformunu uzay limanına çeviren SpaceX, gelecek yıl ilk fırlatmayı yapacak.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

SpaceX, geçtiğimiz yıl satın aldığı iki açık deniz petrol platformunu, Mars'a gidecek Starship uzay aracı için uzay limanına dönüştürüyor.

Mars'ın iki uydusundan esinlenerek Deimos ve Phoibos adı verilen platformlar, iflas ilan eden eski sahibinden 3,5 milyon dolara satın alınmıştı.

İLK FIRLATMA GELECEK YIL

SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'ın uydularından biri olan Deimos'un adını alan açık denizdeki platformun, halihazırda inşaat aşamasında olduğunu ve Mars'a gidecek araç için gelecek yıl hazır olacağını söyledi.

Platformlardaki çalışmalar, SpaceX'in Starship aracını geliştirdiği Teksas'taki Boca Chica tesisi yakınlarındaki Brownsville Limanı'nda gerçekleştiriliyor.



Geçen ay SpaceX yüksek irtifada yaptığı bir deneme uçuşunun ardından bir Starship gemisinin ilk başarılı inişini tamamlamıştı. Temmuzdan önce de sıradaki SN16 prototipi için bir yörünge denemesi yapılması planlanıyor.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.



