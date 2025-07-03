SpaceX'ten yeni rekor: Falcon 9 roketi tam 500 kez fırlatıldı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, gerçekleştirdiği fırlatma ile hem programı için önemli bir kilometre taşını geride bıraktı, hem de yeni bir rekora imza attı.

Şirket, 500. Falcon 9 roketini Florida'dan başarıyla fırlatarak yörüngeye 27 yeni Starlink internet uydusu gönderdi.

YENİDEN KULLANIMDA YENİ REKOR: 29. UÇUŞ

Bu görevde kullanılan "Booster 1067" adlı ilk aşama roketi, tam 29. kez uzaya uçarak SpaceX filosundaki diğer tüm roketlerden üç uçuş daha fazla yapmış oldu.

Roket, görevini tamamladıktan sonra Atlantik Okyanusu'ndaki insansız platforma başarıyla iniş yaparak 29. kurtarılmasını da gerçekleştirdi.

500 GÖREVDE YÜKSEK BAŞARI ORANI

İlk olarak 2010 yılında fırlatılan Falcon 9, bugüne kadar gerçekleştirdiği 500 görevden beşi hariç hepsini tam başarıyla tamamlayarak tarihin en çok fırlatılan ABD roketi oldu.

Bu son görevle birlikte yörüngedeki aktif Starlink uydu sayısı ise 7 bin 900'ü aştı.