Starlink'ten müjde: Tüm telefonlara ücretsiz acil durum hizmeti sunulacak Elon Musk, Starlink’in acil durumlarda tüm telefonlara ücretsiz acil durum hizmeti sunacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX'in alçak dünya yörüngesindeki Starlink uydu sayısı 6 bini aşarken, şirketin 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirme izni var.

TELEFONLARA ACİL DURUM HİZMETİ SUNACAK

Uzay tabanlı internet devi Starlink, dünyanın en ücra köşelerine bile ulaşan ücretsiz bir acil durum iletişim ağı kurma hedefiyle büyük bir adım atıyor.

Bu yenilikçi hizmet sayesinde, doğal afetler, savaşlar veya diğer kriz durumlarında iletişim kopuklukları yaşayan milyonlarca insan, hayati öneme sahip mesajlarını güvenilir bir şekilde iletebilecek.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Elon Musk, SpaceX’in yeni hücresel Starlink teknolojisinin, acil durumlarda tüm telefonlara ücretsiz hizmet sunacağını açıkladı.

Musk’ın açıklamasına göre, Starlink’in acil durum hizmetleri, kullanıcıların ödeme yapmadan telefonlara acil çağrı yapabilmelerini sağlayacak.

Starlink, uydular aracılığıyla mobil telefonlara ve internete erişim sunarak, acil durumlarda bağlantı kopmaması için önemli bir adım atacak.

Musk, bu sistemin, özellikle şehir merkezlerinden uzak bölgelerde mahsur kalan insanlar için büyük fayda sağlayacağını söylüyor.