Steve Jobs imzalı çek, 106 bin dolara satıldı 1976 yılında bizzat Steve Jobs tarafından imzalanmış olan bir Apple çeki, açık artırma ile 106 bin dolara alıcı buldu.

ensonhaber.com

1976'da Steve Jobs tarafından imzalanmış ve bozulmamış bir Apple Computer Company çeki, Boston merkezli RR Müzayedesi'nde açık artırma ile satıldı.

Wells Fargo tarafından düzenlenen çek, daktilo ile doldurulmuş ve Apple Computer Company adına Palo Alto merkezli bir yönetim danışmanlığı firması olan Crampton, Remke & Miller’e Jobs tarafından imzalanmıştı.

Crampton, Remke & Miller, o sıralarda Kuzey Kaliforniya’da Atari ve Xerox da dahil olmak üzere pek çok öne çıkan teknoloji şirketi ile çalışıyordu.

Steve Jobs'ın ilk aşamalarında böyle bir firma ile birlikte çalışması, uzun vadeli büyümeye odaklandığını gösteriyor.

O sıralarda Apple, kısa bir süre önce Apple-1'i geliştirmiş, ilk büyük siparişini almış ve bu siparişi yerine getirmek için kolları sıvamıştı.

106 bin dolara satıldı

Apple'ın bu günlere gelmesinde büyük paya sahip olan Steve Jobs tarafından imzalanan 1976'dan kalma çekin açık artırması sonuçlandı. Kimliği belirsiz bir kişi çeke 106 bin dolar ödedi.