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    Steve Jobs'ın Macintosh'u açık artırmaya çıkıyor

    Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'a ait olan Macintosh SE serisi bilgisayar, 25 Ekim'de açık artırmaya çıkarılacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 15:48
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    Steve Jobs'ın Macintosh'u açık artırmaya çıkıyor

    1976 yılında ünlü Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve programcı Steve Wozniak tarafından tasarlanan ve Steve Jobs'a ait olduğu belirtilen Apple-1 bilgisayarı, geçtiğimiz aylarda 650 bin dolara satılmıştı.

    Şimdi ise Steve Jobs tarafından kullanılan bir Macintosh SE bilgisayar, 25 Ekim'de New York'ta açık artırmaya çıkacak.

    Söz konusu bilgisayarın, 200 bin ila 300 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

    Açık artırmaya çıkarılacak olan Macintosh, Jobs tarafından Apple'dan ayrılmaya zorlandıktan sonra kullanıldı. Mac, Jobs'un 1985'te Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu NeXT şirketinde ofisindeydi.

    mac

    Bilgisayar hala çalışıyor

    Çalışır halde olan bilgisayar, Steve Jobs'ın o zamanki Galler Prensi ile bir toplantı da dahil olmak üzere haftalık görevlerin ve seyahat programlarının kayıtlarını hala gösteriyor.


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