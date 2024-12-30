TCL, QD-Mini LED teknolojisini CES 2025'te tanıtacak

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TCL Electronics, CES 2025'te yeni ekran teknolojileri ve akıllı ev çözümlerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket, QD-Mini LED ve NXTPAPER 4.0 gibi yenilikçi ekran teknolojilerinin yanı sıra gelişmiş akıllı ev cihazlarını da sergileyecek.

QD-MİNİ LED VE NXTPAPER 4.0

TCL, CES 2025'te QD-Mini LED ve NXTPAPER 4.0 ekran teknolojilerini tanıtacak.

QD-Mini LED: Quantum Dot ve Mini LED teknolojilerini birleştiren QD-Mini LED, daha parlak, daha keskin ve daha canlı renkler sunuyor.

NXTPAPER 4.0: Kağıt benzeri bir görüntüleme deneyimi sunan NXTPAPER, göz yorgunluğunu azaltırken canlı renkler ve net görüntüler sağlıyor.

AKILLI EV ÇÖZÜMLERİ

TCL, akıllı ev ekosistemini de genişletiyor. Klimalar, buzdolapları, çamaşır makineleri ve akıllı kilitler gibi cihazlar, TCL'nin akıllı ev çözümleri arasında yer alıyor.

NFL'nin resmi TV ortağı olan TCL, Super Bowl LIX için yeni teknolojiler ve etkinlikler hazırlıyor.

TCL, 6 Ocak'ta Mandalay Bay'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Şirketin standı ise 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.