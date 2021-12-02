Tehlike büyüyor: İlk defa bir uzay yürüyüşü çöpler yüzünden iptal edildi

Tehlike büyüyor: İlk defa bir uzay yürüyüşü çöpler yüzünden iptal edildi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotların uzay yürüyüşü görevini, istasyonun yörüngesindeki tehlikeli çöpler nedeniyle iptal etti.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Son zamanlarda ise uzay çöpleri oldukça tehlikeli olmaya başladı. Örneğin geçtiğimiz haftalarda uzay çöpünün, astronotların içinde bulunduğu Crew Dragon kapsülüne beklenmedik bir şekilde yaklaşması paniğe neden olmuştu.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ DE İPTAL EDİLDİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUI) görevli astronotların uzay yürüyüşü görevini istasyonun yörüngesindeki tehditkar çöpler nedeniyle iptal etti.

NASA, bir astronotun giysisini delebilecek veya istasyona zarar verebilecek nitelikteki uzay çöpleri nedeniyle ilk defa bir uzay yürüyüşünü ertelemek zorunda kaldı.

Uzay istasyonu dışındaki bir anteni değiştirmek için görevlendirilen iki ABD astronotuna, yörüngedeki bir enkaz parçasının tehlikeli bir şekilde yaklaşabileceği ihtimali üzerine, görevin en az birkaç gün ertelenmesi gerektiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, tehdidin değerlendirilmesi için yeterli zaman olmadığı, en doğru kararın uzay yürüyüşünün ertelenmesi olduğu belirtildi.

UZAY ÇÖPLERİ BÜYÜK SORUN

Bilim insanları, Dünya yörüngesinde eski uzay araçlarının kalıntılarının oluşturduğu enkazın giderek artmasından endişe duyuyor.

Önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Bu da gelecekteki uzay görevlerinda daha fazla tehlikenin yaşanabileceğini gösteriyor.