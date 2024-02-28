Telegram, reklam gelirlerinin yarısını kanal sahipleriyle paylaşacak Telegram, elde edilen reklam gelirlerinin yüzde 50'sini kanal sahipleriyle paylaşacağını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Telegram'ın, elde edilen reklam gelirlerinin yüzde 50'sini kanal sahipleriyle paylaşacağı açıklandı.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, platformda yayın yapan kanalların aylık 1 trilyon görüntülenme aldığını söyledi.

Daha fazla kişiye ulaşacak

Bu görüntülenmelerin yalnızca yüzde 10'unun "Telegram Ads" üzerinden gelir elde ettiğine işaret eden Durov, Telegram Ads platformunun gelecek aydan itibaren yaklaşık 100 ülkede reklam verenlerin kullanımına açılacağını bildirdi.

Durov, platformun açıldığı ülkelerdeki kanal sahiplerinin reklam gelirlerine ortak olacağını belirterek unları söyledi:

Bu ülkelerdeki kanal sahipleri, kanallarında Telegram'ın reklam göstererek elde ettiği gelirin yüzde 50'sini almaya başlayacak.

Durov, reklam gelirlerinin "güvenli ve hızlı" şekilde gerçekleşebilmesi için TON adlı blok zincirin kullanılacağını kaydetti.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı, 2023 sonu itibarıyla 800 milyon kişiye ulaşmıştı.