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- Temmuz ayının en iyi Android telefonları belli oldu
Temmuz ayının en iyi Android telefonları belli oldu
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 13:32
- Güncelleme : 03.08.2021 - 13:37
Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz temmuz ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Tüm modellerin Snapdragon 888 işlemcisinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.
LİDER: XIAOMI BLACK SHARK 4 PRO
AnTuTu'nun Benchmark testine göre, temmuz ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Xiaomi Black Shark 4 Pro oldu.
854 bin 439 puan almayı başaran telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile temmuz ayında da liderliğini sürdürdü.
Listenin ikinci sırasında ise Nubia'nın piyasaya sürdüğü Red Magic 6 Pro yer alıyor. Girdiği testlerde 831 bin 163 puan alan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile dikkat çekiyor. Listenin üçüncü sırasında ise 822 bin 338 puan alan OnePlus 9 Pro bulunuyor.
EN İYİ 10 ANDROID TELEFON
AnTuTu'nun mayıs ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
(Telefonların üzerine tıklayarak Epey.com'dan detaylı özelliklerine göz atabilirsiniz.)
- Xiaomi Black Shark 4 Pro - 854 bin 439
- Nubia Red Magic 6 Pro - 831 bin 163
- OnePlus 9 Pro - 822 bin 338
- OPPO Find X3 Pro - 818 bin 309
- Realme GT - 808 bin 852
- OnePlus 9 - 807 bin 935
- Vivo X60 Pro+ - 806 bin 746
- iQOO 7 - 806 bin 625
- Meizu 18 - 790 bin 387
- Xiaomi Mi 11 Ultra - 787 bin 450