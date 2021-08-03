Temmuz ayının en iyi Android telefonları belli oldu

Temmuz ayının en iyi Android telefonları belli oldu

Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, temmuz ayının en iyi Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz temmuz ayının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Tüm modellerin Snapdragon 888 işlemcisinden güç aldığı listeye, gelin daha yakından bakalım.

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, temmuz ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Xiaomi Black Shark 4 Pro oldu.

854 bin 439 puan almayı başaran telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile temmuz ayında da liderliğini sürdürdü.



Listenin ikinci sırasında ise Nubia'nın piyasaya sürdüğü Red Magic 6 Pro yer alıyor. Girdiği testlerde 831 bin 163 puan alan telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile dikkat çekiyor. Listenin üçüncü sırasında ise 822 bin 338 puan alan OnePlus 9 Pro bulunuyor.

EN İYİ 10 ANDROID TELEFON

AnTuTu'nun mayıs ayı sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

(Telefonların üzerine tıklayarak Epey.com'dan detaylı özelliklerine göz atabilirsiniz.)