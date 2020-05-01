Tesla, elektrikli kamyon üretimini 2021 yılına erteledi

Tesla, 2019 yılı içinde üretilmesi planlanan elektrikli yarı kamyon modelinin gelecek seneye ertelendiğini duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı. Ancak şirketten yapılan yeni açıklamaya göre, elektrikli kamyonların üretimi 2021 yılından önce başlamayacak.

Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini açıklamıştı. Ancak şirket, üretimi yeniden erteledi ve 2021'i işaret etti.

Koronavirüs nedeniyle Tesla'nın zor durumda kalması, bu ertelemenin arkasındaki en büyük neden olarak görülüyor.

TESLA'NIN ELEKTRİKLİ KAMYONLARI: TESLA SEMI

Tesla Semi elektrikli kamyonlar, iki farklı versiyonla satışa çıkacak. 480 kilometre ve 800 km olmak üzere iki farklı menzile sahip olacak kamyonların satış fiyatlarının ise sırasıyla 150 bin dolar ve 180 bin dolar olması planlanıyor.

Buna ek olarak şirket, kendi elektrikli arabalarını müşterilere teslim etmek için de elektrikli kamyonlarını kullanmayı düşünüyor.