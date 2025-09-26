Tesla fabrikasında robot kazası: İşçiden 51 milyon dolarlık dava

ABD’de Tesla’ya karşı yeni bir iş kazası davası açıldı. Robotik teknisyeni Peter Hinterdobler, Kaliforniya’daki fabrikada yaklaşık 8 tonluk bir robot kolunun kendisine çarpması sonucu bayıldığını öne sürdü.

"ROBOT KOLU UYARISIZ ŞEKİLDE SERBEST KALDI"

Dava dosyasına göre kaza, 22 Temmuz 2023’te planlı bir söküm çalışması sırasında meydana geldi. Hinterdobler, meslektaşına robotun motorunu çıkarma konusunda yardım ederken, robot kolunun “aniden ve uyarısız şekilde büyük bir kuvvetle serbest kaldığını” belirtti.

51 MİLYON DOLARLIK DAMİNAT DAVASI

Mühendis, ciddi şekilde yaralandığını ve tıbbi masraflarını karşılamakta zorlandığını belirterek Tesla ile robot üreticisi FANUC’a dava açtı. Hinterdobler, toplam 51 milyon dolar tazminat talep etti; 20 milyon dolarını yaşadığı acı ve zorluklar, 10 milyon dolarını ise manevi zarar için istedi.

TESLA'NIN İŞ GÜVENLİĞİ ELEŞTİRİLİYOR

Bu dava, Tesla’nın Fremont fabrikasında artan iş güvenliği eleştirilerinin yeni bir örneği oldu. Geçmiş yıllarda fabrikanın eski güvenlik şefi, sahada uyuşturucu ve silah ele geçirdiklerini, cinsel taciz vakalarını araştırdıklarını iddia etmişti.

GEÇMİŞTEKİ KAZALAR VE CEZALAR

2023’te bir çalışan Model Y aracına sıkışarak ağır yaralanmış, Tesla’ya dört iş güvenliği ihlali cezası kesilmişti. 2018’de çene kırılması, 2022’de ise güç aktarım hattında bir çalışanın hayatını kaybetmesi gibi kazalar yaşanmıştı. Teksas’taki Gigafactory’de de 2021’de bir işçi robot tarafından yaralanmış ve fabrika zemininde kan izleri kaldığı iddia edilmişti.

Hinterdobler’in şikâyeti, Tesla’nın iş güvenliği siciline dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Tesla ve FANUC, mühendisinin iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.