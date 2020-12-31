Tesla ve SpaceX tasarımcılarından uzay barakası: Jupe

Tesla, SpaceX ve Airbnb eski tasarımcılarının meydana getirdiği uzay aracını andıran prefabrik baraka, şehirden uzaklaşmak isteyenlere yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Koronavirüs nedeniyle özellikle şehir merkezlerindeki kalabalık ortamlarda uzak durmak isteyen insanlar, daha çok kırsal bölgelere yöneliyor.

Buradan hareketle yola çıkan Tesla, SpaceX ve Airbnb şirketlerinin eski tasarımcıları, Jupe adı verilen ve uzay yapısını andıran bir baraka inşa etti.

Yangına dayanıklı alüminyum iskeleti sayesinde kötü hava şartlarına da karşı koyabilen Jupe isimli barakada; güneş panelleri, 200 amper saat gücünde batarya sistemi, USB şarj istasyonları ve kablosuz internet imkanı bulunuyor.

İnternet sitesine göre, şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenler, Jupe'la çölün ortasında veya deniz kenarında rahat edebilir.

Zira CEO Jeff Wilson da son yıllarda birçok kişide doğaya gitme isteği uyandığını, koronavirüs pandemisiyle bunun iyice arttığını belirtirken, tam da bu sebeplerden Jupe’un zamanlamasının kusursuz olduğunu ifade etti.

Her biri yaklaşık 10 metrekare genişliğe, 3,5 metre yüksekliğe sahip barakalar büyük boy yatak, sehpa, masa ve sandalyeye sahip.

Şirket, 17 bin 500 dolar değerindeki barakanın ortalama bir Airstream RV karavanın yalnızca 5’te biri fiyatında olduğunu bildirdi. Seri üretimde olan barakaların dağıtımına ise gelecek yıl mart ayında başlanacak.



