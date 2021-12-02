Tesla'dan 50 dolarlık düdük: Cyberwhistle

Apple'ın 19 dolarlık ekran silme beziyle dalga geçen SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Cyberwhistle düdüğünü tanıttı.

Apple, geçtiğimiz günlerde yurt dışı fiyatı 19 dolar olan ürün parlatma bezini, ülkemizde 199 TL'ye satışa çıkarmış ve tepki çekmişti. Daha sonra gelen zamlarla birlikte bezin fiyatı 249 TL'ye kadar çıktı.

Apple'ın 19 dolarlık ekran silme beziyle dalga geçen SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Cyberwhistle düdüğünü tanıttı.

“Tesla ile bu düdüğü öttürün” diyerek 50 dolara satışa çıkan Cyberwhistle’ın tanıtımını yapan Musk, Apple'a yeni bir gönderme yapmayı ihmal etmedi.

"APPLE'IN SAÇMA BEZİNE PARA VERMEYİN"

Cybertruck’tan esinlenen ve sınırlı sayıda üretilen düdüğün paslanmaz çelikten yapıldığını belirten Elon Musk, "Apple'ın saçma bezine para vermeyin. Onun yerine bizim düdüğümüzü alın." dedi.

YOĞUN TALEP VAR

Öte yandan Tesla düdüğü, şu anda şirketin resmi internet sitesi üzerinden 50 dolara satılıyor. Ancak yoğun talep nedeniyle stoklar hızlı bir şekilde tükendi.