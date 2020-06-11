Tesla'nın elektrikli kamyonu seri üretime hazır

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin elektrikli kamyon modeli Semi'nin üretime hazır olduğunu duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla, 2017 yılında elektrikli yarı kamyon modelini tanıtarak 2 yıl sonra seri üretime geçeceklerini açıklamıştı.

Tesla'nın otomotiv başkanı ve kamyon programının yöneticisi Jerome Guillen, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, yeni kamyonların 2020 yılında üretileceğini duyurmuştu..

SERİ ÜRETİME HAZIR

Koronavirüs nedeniyle üretimin bu yıla yetişmeyeceği söylentileri vardı. Ancak Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği e-postada elektrikli kamyon Semi'nin seri üretime hazır hale geldiğini duyurdu.





Elon Musk, Semi'nin akü ve güç aktarım mekanizmasının ABD Nevada'da bulunan Tesla fabrikasında üretileceğini, diğer üretimin ise farklı eyaletlerde gerçekleşeceğini açıkladı.

Ancak Tesla Semi'nin ne zaman üretime başlayacağına dair hala kesin bir tarih yok.

TESLA'NIN ELEKTRİKLİ KAMYONLARI: TESLA SEMI

Tesla Semi elektrikli kamyonlar, iki farklı versiyonla satışa çıkacak. 480 kilometre ve 800 km olmak üzere iki farklı menzile sahip olacak kamyonların satış fiyatlarının ise sırasıyla 150 bin dolar ve 180 bin dolar olması planlanıyor.

Buna ek olarak şirket, kendi elektrikli arabalarını müşterilere teslim etmek için de elektrikli kamyonlarını kullanmayı düşünüyor.