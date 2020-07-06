TESS nedir

Açılımı "Transiting Exoplanet Survey Satellite" olan TESS, NASA'nın fırlattığı gezegen keşif uydusudur.

Evrendeki diğer gezegenleri keşfetmek için şimdiye kadar birçok çalışma yürüten NASA, 2018 yılında "Transiting Exoplanet Survey Satellite" isimli bir uzay teleskobu görevi başlattı.

18 Nişan 2018 tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve aynı yıl ağustos ayında göreve başlayan NASA'nın TESS uydusu, 400 kat daha büyük bir alanda transit yöntemini kullanarak dış gezegenleri aramak için tasarlandı.

Her biri baktığı yönde uzayın dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera taşıyan TESS uydusu, öte gezegenleri yıldızının önünden geçişi anında tespit etmeye çalışıyor.

Bilim insanları, bu geçiş anında yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, aynı zamanda ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer özelliklerini belirleyebiliyor.

2 YIL YÖRÜNGEDE KALACAK

NASA'nın 2018'de fırlattığı TESS uydusu, 2 yıllık görevi boyunca yaklaşık 15 bin dış gezegeni keşfetmesi bekleniyor.

10 Mayıs 2020 tarihi itibariyle TESS, 46'sı bugüne kadar teyit edilen 1835 aday gezegeni tespit etmeyi başardı.