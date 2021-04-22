THODEX mağdurları konuştu: Bize ikinci Çiftlik Bank vakasını yaşattı

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaptığı vurgunla paralarını kaybeden çok sayıda vatandaş mağdur olduğunu belirtti.

Türkiye’de özellikle son yıllarda oldukça fazla talep gören kripto para dünyasında ülkede infial yaratan bir olay yaşandı.

Türkiye’nin en çok işlem yapan 3. kripto para borsası THODEX'İn kurucusu Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar lira değerinde kripto para ile yurt dışına çıkarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen soruşturma başlatılırken, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şirkete ait olduğu belirtilen Kadıköy'deki ofiste arama yapmaya başladı.

Milyarlarca lirasını kaybeden mağdur vatandaşlar da şirket önüne akın ederek duruma isyan etti.

"DOYMADIĞIMIZ İÇİN KURBAN OLDUK"

Dolandırıldığını söyleyen Haluk T. isimli vatandaş, “Maalesef ben de THODEX yüzünden mağdur olan vatandaşlardanım. 2017 yılından beri bu şirkete yatırım yapıyorum. Genç ve ihtiraslı arkadaşın kurbanı olmuşuz. Biz kazandıktan sonra aslında doymayınca bu çocuk da baktı ki Faruk bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi. Bunlar kazanacağına ben kazanayım dedi. 125 bin liralık zararım var."

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"İKİNCİ ÇİTFLİK BANK VAKASI"

Allah ona o parayı yedirmeyecek. Yediğini sanacak, başka bir yerden çıkacak. Olayla ilgili 400 bin kişinin mağdur olduğu söyleniyor. Evraklarla beraber geldim şimdi de savcılığa gideceğim. Kaybettiğime inanmak istemiyorum. Çocuk bizim paraya doymamamızdan faydalandı. Resmen yeni bir Çiftlik Bank vakası.” dedi.

"180 BİN LİRALIK ZARARIMIZ VAR"

Yaşanan olayda mağdur olan diğer bir vatandaş olan Hüseyin Ç. ise “Geçen hafta işlem yapmaya başladık. Aslında daha öncesinden de işlemler yapmıştım fakat sorun yaşamamıştım. Bu firma yüzünden kuzenimin 180 bin liralık zararı var.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Bize ilk başta 6 saatlik bir çalışma yapılacağı için sitenin durdurulacağı söylendi. Haberleri de görünce direkt binanın önüne geldik. 400 bin kişi bu olaydan dolayı mağdur oldu. Ben hakkımı helal etmiyorum. Umarım en kısa sürede ortaya çıkar bizi dolandıran bu vatandaş.” dedi.