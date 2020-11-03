TikTok fenomenleri, Donald Trump'ın TikTok yasağını kaldırdı

Üç TikTok fenomeninin başvurusu sonucunda Pensilvanya’daki bir federal hakim, TikTok’un 12 Kasım’dan itibaren ülkede kullanılmasını yasaklayacak tedbir kararının hükmünü geçersiz kıldı.

Çin hükümetine bağlı çalıştığı iddialarıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından baskı altında olan TikTok, ülkedeki haklarını ABD'li bir şirkete satmak için bir süre görüşme halindeydi.

Washington'da bir federal mahkeme, geçtiğimiz eylül ayında TikTok'un ABD’deki App Store ve Google Play Store’dan kaldırılmasına hükmeden kararı geçici olarak askıya almıştı.

FENOMENLER DEVREYE GİRDİ

Şimdi ise TikTok'un kendisi değil, üç TikTok fenomeni devreye girdi. Douglas Marland (2.7 Milyon Takipçi), Alec Chambers (1.8 milyon takipçi) ve Cosette Rinab (2.3 milyon takipçi) isimli fenomenler mahkemenin yolunu tuttu.





Tedbir kararının yürürlüğe girmesi durumunda takipçileriyle olan bağlantılarını kaybedeceklerini ve TikTok’un kendilerine sağladığı profesyonel iş fırsatlarına erişimlerinin yok olacağını savunan fenomenler, marka sponsorluklarını ve gelirlerini de yitirebileceklerini belirtti.

MAHKEME KARARI BOZDU

Pensilvanya’daki mahkeme, TikTok’un 12 Kasım’dan itibaren ülkede kullanılmasını yasaklayacak tedbir kararının hükmünü geçersiz kılarak fenomenleri haklı buldu.

TikTok, iOS ve Android uygulama mağazalarından dışlanmalarının ABD Anayasası'nın Birinci ve Beşinci maddelerine aykırı olduğunu savunuyor.

Öyle görünüyor ki ABD ile TikTok arasındaki anlaşma kesinleşene kadar Trump yönetimi Çinli uygulamayı yasaklamak için elinden geleni yapacak.

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