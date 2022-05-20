TikTok, mini oyunları test ediyor

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan TikTok, kullanıcıların platform üzerinde oyun oynaması için çalışmalar yapıyor.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, kullanıcı etkileşimini daha da artırmak için kolları sıvadı.

TikTok'a mini oyunlar geliyor

TikTok, içerik oluşturucuların canlı yayın yaparken hayranlarla daha iyi etkileşim kurmasını sağlayacak bir canlı mobil oyun özelliğini test ediyor.

TikTok’tan bir temsilci, şirketin üçüncü taraf oyun geliştiricileri ve Zynga gibi oyun stüdyolarıyla ortaklık kurarak mini oyunları uygulamaya getirmek için testler yaptığını doğruladı.

Öte yandan TikTok, gelecekte daha fazla etkileşim için uygulama içi alışveriş özelliğini de denemeye başladı. Tüm bu özellikler, testlerin tamamlanmasının ardından uygulamaya eklenecek.