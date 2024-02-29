TikTok zor durumda: 4 milyon şarkı platformdan silinecek TikTok'un, Universal Music Group (UMG) ile telif hakları konusunda henüz anlaşamadığın nedeniyle platformda yer alan popüler şarkıların yüzde 30'unun, yani yaklaşık 4 milyon parçanın kaldırılacağı söyleniyor.

ensonhaber.com

Dünyanın önde gelen müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG), popüler sosyal medya platformu TikTok ile gergin bir müzakere sürecine girmiş durumda.

İki taraf arasındaki lisans anlaşması sona ermişti. UMG, TikTok'un diğer sosyal medya uygulamalarının ödediği ücretin altında bir miktar ödeme yapmak istediği iddiasında bulundu.

Anlaşma sağlanamadı

TikTok ise UMG'yi "yanlış bir açıklama" yapmakla suçlayarak yeni bir anlaşmanın sağlanamayacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Bu kararın bir sonucu olarak, UMG'ye ait müzik videolarının sesi kapatılacak ve bu parçalarla yeni videolar oluşturulamayacak.

4 milyon şarkı kaldırılacak

TikTok, Universal Music Group (UMG) ile telif hakları konusunda devam eden tartışmanın bir parçası olarak, platformundan daha fazla müzik kaldırmaya başladığını açıkladı.

Uygulama, plak şirketine imza atan sanatçıların şarkılarını zaten sessize almıştı, ancak şimdi aynı şeyi şarkı sözü yazanlar için de yapmak zorunda.

TikTok, popüler şarkıların yüzde 30'una kadarının kaybolabileceğini söylüyor. Bu da yaklaşık 4 milyon şarkıya denk geliyor.

Ayrıca bazı sektör tahminleri, TikTok'taki tüm müziklerin yaklaşık yüzde 80'ine kadarının sesinin kapatılabileceğini söylüyor.

UMC bünyesinde yer alan bazı sanatçılar şöyle:

Drake, The Beatles, Blackpink, Frank Sinatra, Nirvana, Queen, Rammstein, The Weeknd, The Rolling Stones, Elton John, Eminem, Lady Gaga, Billie Eilish, Justin Bieber, Ariana Grande, Kanye West, Katy Perry, Shawn Mendes, Metallica, Selena Gomez, Kendrick Lamar, Sam Smith, Andrea Bocelli, Rihanna, Post Malone, Taylor Swift, Amy Winehouse.