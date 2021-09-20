TikTok’tan 14 yaş altı çocuklar için önlem: Zaman sınırı

TikTok’tan 14 yaş altı çocuklar için önlem: Zaman sınırı

TikTok'un Çin versiyonu olan Douyin'de, 14 yaşından küçük kullanıcıların günde 40 dakikadan fazla uygulamada zaman geçirmesi engellenecek.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, yalnızca 14 yaş ve üzeri kullanıcılara platformu kullanma izni verse de platformda milyonlarca 14 yaş altı çocuk kullanıcı var.

18 yaşından küçük kullanıcılarını gizli reklamlardan ve uygunsuz içeriklerden koruyamadığına ilişkin eleştirilerin ardından, TikTok'un ana şirketi ByteDance yeni bir adım attı.

ÇOCUKLARA ZAMAN SINIRI

Şirket, TikTok’un Çin versiyonu olan Douyin’de çocukların kullanabilecekleri saatleri sınırladı.

ByteDance, 14 yaşın altındaki gençlerin Douyin’e 06:00 ile 22:00 arasında erişebileceklerini, uygulamayı bu zaman aralığının dışında kullanamayacaklarını duyurdu.

Kurallar, 14 yaşın altındaki gerçek adı doğrulanmış kullanıcılar için geçerli olacak. Şirket, ebeveynlerden çocuklarının gerçek adla kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamalarını ve yeni kısıtlama modunu etkinleştirmelerini istedi.

ÇİN'DEN ÇOCUKLARA SINIRLAMA

Geçen ay Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi, 18 yaşından küçük Çinli vatandaşların sadece cuma günleri, hafta sonları ve tatil günlerinde 20.00 – 21.00 saatleri arasında çevrimiçi oyun oynamasına izin veren yeni kurallar getirmişti.